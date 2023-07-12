В четырёх населённых пунктах Туапсинского района Кубани ввели режим ЧС из-за ливней
Об этом информирует региональный оперштаб.
«В связи с выпадением сильных осадков введён режим ЧС в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в данный момент власти проводят эвакуацию населения из зон подтопления.
Ранее власти перекрыли движение на нескольких участках трассы Джубга — Сочи из-за подтопления проезжей части, оползня и упавших деревьев.