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В четырёх населённых пунктах Туапсинского района Кубани ввели режим ЧС из-за ливней

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Власти ввели режим ЧС в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском районах Туапсинского района Краснодарского края из-за сильных ливней.
В четырёх населённых пунктах Туапсинского района Кубани ввели режим ЧС из-за ливней

Об этом информирует региональный оперштаб.

«В связи с выпадением сильных осадков введён режим ЧС в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в данный момент власти проводят эвакуацию населения из зон подтопления.

Ранее власти перекрыли движение на нескольких участках трассы Джубга — Сочи из-за подтопления проезжей части, оползня и упавших деревьев.

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