В Краснодарском крае перекрыли несколько участков дороги Джубга — Сочи из-за ливней

Власти перекрыли движение на нескольких участках трассы Джубга — Сочи из-за подтопления проезжей части, оползня и упавших деревьев.

Об этом информирует администрация Туапсинского района.

«В Туапсинском районе по ряду причин перекрыто движение в нескольких местах на трассе А-147 Джубга — Сочи», — говорится в сообщении.

В данный момент дежурные бригады устраняют последствия непогоды.

Ранее стало известно, что в посёлке Мирном Краснодарского края, пострадавшем от сильного ливня, остаются подтопленными 80 придомовых территорий и домовладений.