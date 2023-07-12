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В Краснодарском крае перекрыли несколько участков дороги Джубга — Сочи из-за ливней

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Власти перекрыли движение на нескольких участках трассы Джубга — Сочи из-за подтопления проезжей части, оползня и упавших деревьев.
В Краснодарском крае перекрыли несколько участков дороги Джубга — Сочи из-за ливней
  • РИА Новости
  • © Игорь Онучин

Об этом информирует администрация Туапсинского района.

«В Туапсинском районе по ряду причин перекрыто движение в нескольких местах на трассе А-147 Джубга — Сочи», — говорится в сообщении.

В данный момент дежурные бригады устраняют последствия непогоды.

Ранее стало известно, что в посёлке Мирном Краснодарского края, пострадавшем от сильного ливня, остаются подтопленными 80 придомовых территорий и домовладений.

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