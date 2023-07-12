В Краснодарском крае перекрыли несколько участков дороги Джубга — Сочи из-за ливней
- РИА Новости
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Об этом информирует администрация Туапсинского района.
«В Туапсинском районе по ряду причин перекрыто движение в нескольких местах на трассе А-147 Джубга — Сочи», — говорится в сообщении.
В данный момент дежурные бригады устраняют последствия непогоды.
Ранее стало известно, что в посёлке Мирном Краснодарского края, пострадавшем от сильного ливня, остаются подтопленными 80 придомовых территорий и домовладений.