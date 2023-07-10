ГУ МЧС: на Кубани остаются подтопленными 80 придомовых территорий и домовладений
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
«На данный момент остаются подтопленными 80 придомовых территорий и домовладений», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сотрудники МЧС оказывают помощь населению в круглосуточном режиме.
Они проводят работы по откачке воды и перевозят из подтопленных районов людей при помощи плавсредств, сказано в материале.
Ранее в МЧС сообщили, что подтопление около 150 жилых домов и придомовых территорий произошло в посёлке Мирный в Краснодарском крае.