На Кубани в посёлке Мирный эвакуируют людей из-за подтопления около 150 домов и дворов
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Отмечается, что в результате ливней также частично подтоплено 13 улиц.
«Проводится эвакуация жильцов. В ПВР размещены 54 человека, из них 15 детей», — говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что к ликвидации последствий непогоды привлечено 146 человек и 55 единиц техники.
Ранее в Сочи вода в реке Хорота достигла опасных отметок, власти города включили сирены.