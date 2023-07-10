На Кубани в посёлке Мирный эвакуируют людей из-за подтопления около 150 домов и дворов

Подтопление около 150 жилых домов и придомовых территорий произошло в посёлке Мирный в Краснодарском крае, людей эвакуируют.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Отмечается, что в результате ливней также частично подтоплено 13 улиц.

«Проводится эвакуация жильцов. В ПВР размещены 54 человека, из них 15 детей», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что к ликвидации последствий непогоды привлечено 146 человек и 55 единиц техники.

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