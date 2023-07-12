В Туапсинском районе Кубани из-за ливней разрушены четыре моста

В результате вызванных ливневыми дождями подтоплений в Туапсинском районе Кубани разрушены автомобильный мост в районе хутора Полковничий и три пешеходных моста в селе Дефановка и посёлке Джубга.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава администрации района Сергей Бойко.

Он отметил, что, по предварительным данным пресс-службы МЧС России, также пострадали детские сады «Малышок» и «Ромашка», школы №30 и №19, стадион «Олимп» в Новомихайловском поселении района и детский сад в Небугском поселении.

Ранее региональный оперштаб заявил, что три человека числятся пропавшими во время подтоплений в Туапсинском районе Краснодарского края.

Из-за сильных ливней власти ввели режим ЧС в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском районах.