В Туапсинском районе Кубани из-за ливней разрушены четыре моста
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Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава администрации района Сергей Бойко.
Он отметил, что, по предварительным данным пресс-службы МЧС России, также пострадали детские сады «Малышок» и «Ромашка», школы №30 и №19, стадион «Олимп» в Новомихайловском поселении района и детский сад в Небугском поселении.
Ранее региональный оперштаб заявил, что три человека числятся пропавшими во время подтоплений в Туапсинском районе Краснодарского края.
Из-за сильных ливней власти ввели режим ЧС в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском районах.