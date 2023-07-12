Из зон подтопления проводится эвакуация: в четырёх регионах Туапсинского района Кубани введён режим ЧС из-за ливней

В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района Краснодарского края введён режим ЧС из-за сильных ливней. Как сообщили в оперштабе региона, из зон подтопления проводится эвакуация населения в пункты временного размещения, работают все экстренные службы. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ущерб понесли социальные объекты и инфраструктура поселений района, данных о пострадавших и погибших нет.

В четырёх населённых пунктах Туапсинского района Кубани ввели режим ЧС из-за сильных ливней, сообщил региональный оперштаб.

«В связи с выпадением сильных осадков введён режим ЧС в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из зон подтопления проводится эвакуация населения в пункты временного размещения, работают все экстренные службы.

Позднее оперштаб также опубликовал подробности о ситуации с непогодой в Туапсинском районе.

«Сильный дождь идёт в Небугском сельском поселении. Основные потоки воды идут со склонов гор на центральную улицу Небуга и растекаются по прилегающим участкам. Река Небуг из берегов не вышла», — отметили в сообщении.

Оперштаб также сообщил об идущей эвакуации жителей в пункты временного размещения, в частности в помещения школ и местных ДК.

По данным оперштаба, специалисты всех спасательных служб работают в усиленном режиме. Сообщается, что на фоне сложившейся ситуации привлечены порядка 300 человек, задействовано более 50 единиц техники. Кроме того, для устранения последствий и помощи жителям в Туапсинский район направлены бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа.

Подчёркивается, что системы оповещения населения сработали вовремя, пострадавших и погибших нет. На данный момент четыре человека числятся пропавшими.

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Глава Туапсинского района Сергей Бойко в своём Telegram-канале уточнил, что из палаточных лагерей в лесу эвакуирована в школу группа туристов из Лабинска в составе 40 человек, 37 из которых дети.

При этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что за три часа в районе выпало 144 мм осадков.

«Ночью на Туапсинский район обрушились залповые дожди — за три часа выпало 144 мм осадков. Сильный ливень подтопил улицы посёлков», — написал он в Telegram.

По его словам, в результате нарушены условия жизнедеятельности населения и транспортное сообщение. Кроме того, пострадали социальные объекты и инфраструктура поселений Туапсинского района.

Кондратьев добавил, что на автoмобильной дороге в райoне посёлка Новoмихайловского сoшёл сель, движение транспoрта идёт по одной пoлосе.

Позднее глава региона также уточнил, что в ближайшее время состоится заседание краевой комиссии по ЧС, где будут обсуждаться текущая ситуация и масштабы ущерба.

Начальник информационно-аналитического центра регистра и кадастра Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева Сергей Беднарук в беседе с RT отметил, что подтопления в Краснодарском крае происходили и ранее, а сейчас это случается регулярно.

«Краснодарский край (подтапливает. — RT) у нас не в первый раз… Это так называемые флеш-паводки — молниеносные. Они обычно быстро проходят, если дожди не продолжаются. В горной местности — один-два дня. Но, опять же, это зависит от того, на какой площади это происходит», — объяснил Беднарук.

Вместе с тем магистр экологии и природопользования Александр Кукса полагает, что в подобной ситуации «эффект скорее не экологический, а экономический».

«Например, если были подтоплены какие-то садовые участки или тем более если через них проходил поток воды, который вымывал сельскохозяйственные культуры, то это несёт именно экономический ущерб. Для экологической обстановки с точки зрения дикой природы я не думаю, что будет серьёзный эффект», — заявил собеседник RT.

Аномальная жара в Уральском федеральном округе

Между тем в ряде других российских регионов прогнозируется аномальная жара. Как сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), в южных регионах Уральского федерального округа, а также в Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях фиксируется жаркая погода, климатическая норма превышена на 3—8 °C.

«В этих регионах существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также с деформацией железнодорожного полотна», — говорится в сообщении.

Отметим, что 11 июля Уралгидромет сообщил, что в Екатеринбурге обновился температурный рекорд, воздух прогрелся до +40 °C.