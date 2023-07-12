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Гидролог допустил, что подтопления в горной местности Краснодарского края сойдут за 1—2 дня

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Полина Полетаева
Начальник информационно-аналитического центра регистра и кадастра Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева Сергей Беднарук в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в Туапсинском районе Краснодарского края произошли подтопления в девяти населённых пунктах.
Гидролог допустил, что подтопления в горной местности Краснодарского края сойдут за 1—2 дня
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Специалист отметил, что подтопления в Краснодарском крае происходили и ранее, и сейчас это случается регулярно.

«Краснодарский край (подтапливает. — RT) у нас не в первый раз… Это так называемые «флеш-паводки» — молниеносные. Они обычно быстро проходят, если дожди не продолжаются. В горной местности — один—два дня. Но опять же, это зависит от того, на какой площади это происходит», — объяснил Беднарук.

Вместе с тем, магистр экологии и природопользования Александр Кукса уверен, что в подобной ситуации «эффект, скорее не экологический, а экономический».

«Например, если были подтоплены какие-то садовые участки или, тем более, если через них проходил поток воды, который вымывал сельскохозяйственные культуры, то это несёт именно экономический ущерб. Для экологической обстановки, с точки зрения дикой природы, я не думаю, что будет серьёзный эффект», — заявил собеседник RT. 

При этом он допустил, что могут быть подтоплены норы мышей и кротов, разрушены жилища диких животных.

Ранее стало известно, что в Туапсинском районе Кубани произошли подтопления в девяти населённых пунктах.

Ночью в Туапсинском районе произошёл сильный ливень. За три часа в населённых пунктах выпало 144 мм осадков.

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