В Туапсинском районе Кубани произошли подтопления в девяти населённых пунктах
- РИА Новости
Подтопления зафиксированы в Джубге, Горском, Дефановке, Лермонтове, Пляхо, Ольгинке, Сосновом, Небуге и Тюменском.
Ночью в Туапсинском районе произошёл сильный ливень. За три часа в населённых пунктах выпало 144 мм осадков.
Потоки воды со склонов гор подтопили трассы, улицы и дворы местных жителей.
В том числе на дороге в Лермонтове вода поднялась на 1 м. Отмечается, что движение было перекрыто в нескольких местах трассы А-147.
Ранее сообщалось, что власти ввели режим ЧС в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском районах Туапсинского района Краснодарского края из-за сильных ливней.