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В Туапсинском районе Кубани произошли подтопления в девяти населённых пунктах

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В Туапсинском районе Краснодарского края произошли подтопления в девяти населённых пунктах. Об этом сообщил сайт «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперативный штаб.
В Туапсинском районе Кубани произошли подтопления в девяти населённых пунктах
  • РИА Новости

Подтопления зафиксированы в Джубге, Горском, Дефановке, Лермонтове, Пляхо, Ольгинке, Сосновом, Небуге и Тюменском.

Ночью в Туапсинском районе произошёл сильный ливень. За три часа в населённых пунктах выпало 144 мм осадков.

Потоки воды со склонов гор подтопили трассы, улицы и дворы местных жителей. 

В том числе на дороге в Лермонтове вода поднялась на 1 м. Отмечается, что движение было перекрыто в нескольких местах трассы А-147.

Ранее сообщалось, что власти ввели режим ЧС в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском районах Туапсинского района Краснодарского края из-за сильных ливней.

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