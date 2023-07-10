Синоптик Шувалов: период сильных ливней в Сочи заканчивается 10 июля
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«Период сильных осадков в Сочи сегодня подходит к концу. Во вторник и среду ещё могут быть дожди, но уже меньшей интенсивности, а начиная с четверга, согласно прогнозам, установится тёплая погода без осадков», — сообщил Шувалов в беседе с «Известиями».
По его словам, в настоящее время температура воздуха в городе +21…+23 °С, однако, когда осадки прекратятся, потеплеет до +25…+27 °С.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области в понедельник, 10 июля, ожидается аномальная жара до +42 °C.