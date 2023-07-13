Судебные приставы в Приамурье приостановили работу детсада, в котором отравились 17 детей
Информация об этом появилась в Telegram-канале УФССП Приамурья.
«Судебные приставы приостановили на два месяца деятельность детсада, в котором отравились 17 малышей», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в учреждении отсутствовали нужные чистящие средства, не соблюдались требования к дезинфекции игрушек. другое.
Ранее из больницы в Орске выписали пять детей, госпитализированных из-за отравления йогуртом.
Также в начале июля СК возбудил дело после массового отравления шаурмой в Магнитогорске.