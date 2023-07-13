Судебные приставы в Приамурье приостановили работу детсада, в котором отравились 17 детей

Семнадцать детей отравились в детском саду «Золотая рыбка» в Прогрессе Амурской области, деятельность учреждения приостановлена по решению суда на 60 суток.

Информация об этом появилась в Telegram-канале УФССП Приамурья.

«Судебные приставы приостановили на два месяца деятельность детсада, в котором отравились 17 малышей», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в учреждении отсутствовали нужные чистящие средства, не соблюдались требования к дезинфекции игрушек. другое.

Ранее из больницы в Орске выписали пять детей, госпитализированных из-за отравления йогуртом.

Также в начале июля СК возбудил дело после массового отравления шаурмой в Магнитогорске.