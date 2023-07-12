Из больницы в Орске выписывают пять детей, госпитализированных из-за отравления йогуртом
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Об этом сообщает RIA56.
По словам министра, дети идут на поправку.
«Ухудшения состояния нет ни у одного ребёнка», — уточнила она.
Кроме того, в дошкольных учреждениях города приняты меры, в том числе исключено использование необработанной термически молочной продукции.
Ранее сообщалось, что следственный комитет Оренбургской области возбудил уголовное дело по факту массового отравления дошкольников в Орске.
Также, как сообщила НСН, в Магнитогорске у семи жителей, съевших шаурму, выявили сальмонеллёз.