Узнать больше

Из больницы в Орске выписывают пять детей, госпитализированных из-за отравления йогуртом

Короткая ссылка
Вице-губернатор, министр здравоохранения Оренбуржской области Татьяна Савинова сказала, что пять из девяти госпитализированных после отравления йогуртом детей в Орске готовы к выписке из больницы.
Из больницы в Орске выписывают пять детей, госпитализированных из-за отравления йогуртом
  • Gettyimages.ru
  • © Phil Fisk

Об этом сообщает RIA56.

По словам министра, дети идут на поправку.

«Ухудшения состояния нет ни у одного ребёнка», — уточнила она.

Кроме того, в дошкольных учреждениях города приняты меры, в том числе исключено использование необработанной термически молочной продукции.

Ранее сообщалось, что следственный комитет Оренбургской области возбудил уголовное дело по факту массового отравления дошкольников в Орске.

Также, как сообщила НСН, в Магнитогорске у семи жителей, съевших шаурму, выявили сальмонеллёз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить