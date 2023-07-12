Из больницы в Орске выписывают пять детей, госпитализированных из-за отравления йогуртом

Вице-губернатор, министр здравоохранения Оренбуржской области Татьяна Савинова сказала, что пять из девяти госпитализированных после отравления йогуртом детей в Орске готовы к выписке из больницы.

Об этом сообщает RIA56.

По словам министра, дети идут на поправку.

«Ухудшения состояния нет ни у одного ребёнка», — уточнила она.

Кроме того, в дошкольных учреждениях города приняты меры, в том числе исключено использование необработанной термически молочной продукции.

Ранее сообщалось, что следственный комитет Оренбургской области возбудил уголовное дело по факту массового отравления дошкольников в Орске.

Также, как сообщила НСН, в Магнитогорске у семи жителей, съевших шаурму, выявили сальмонеллёз.