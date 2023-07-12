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СК Оренбургской области возбудил дело по факту массового отравления детей в Орске

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Следственный комитет Оренбургской области возбудил уголовное дело по факту массового отравления дошкольников в Орске.
СК Оренбургской области возбудил дело по факту массового отравления детей в Орске
  • © СУ СК РФ по Оренбургской области

Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передаёт RIA56.

«Ненадлежащее оказание услуг по обеспечению продуктами питания и проверке их надлежащего качества для целей детского питания воспитанников дошкольных учреждений на территории города Орска повлекло за собой пищевое отравление 36 детей», — прокомментировали в пресс-службе регионального СК.

Там также заявили, что в настоящее время проводятся следственные действия, в ходе которых установят обстоятельства происшествия.

Ранее Роспотребнадзор в Оренбургской области начал эпидрасследование по факту вспышки острой кишечной инфекции в Орске.

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