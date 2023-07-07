СК возбудил дело после массового отравления шаурмой в Магнитогорске
- РИА Новости
«Проведена проверка и возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК России (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)», — цитирует ведомство URA.RU.
Уточняется, что следователи продолжают устанавливать должностных лиц предприятия, ответственных за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.
Ранее сообщалось, что в Магнитогорске с отравлением были госпитализированы 25 человек. Все они ели шаурму в кафе под названием «Хорошее место».
Терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин объяснил в беседе с телеканалом «360», что дети тяжелее взрослых переносят отравление, поскольку в детском организме быстрее происходит обезвоживание.