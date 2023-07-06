В Магнитогорске съевшие шаурму в кафе «Хорошее место» 25 человек оказались в больнице

В Магнитогорске с отравлением были госпитализированы 25 человек. Все они ели шаурму в кафе под названием «Хорошее место».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Челябинской области.

«В медучреждения Магнитогорска госпитализированы 23 взрослых и двое детей с признаками острой кишечной инфекции. Состояние всех госпитализированных стабильно, все находятся под медицинским наблюдением и получают необходимое лечение», — говорится в заявлении.

Все сотрудники «Хорошего места» были отстранены от работы до окончания лабораторных исследований.

Ранее терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин объяснил в беседе с телеканалом «360», что дети тяжелее взрослых переносят отравление, поскольку в детском организме быстрее происходит обезвоживание.