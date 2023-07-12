Медсестра Оренбургской больницы представлена к госнаграде «За спасение погибавших»

Медсестра-анестезист Марина Петухова, находившаяся в зоне специальной военной операции (СВО) в качестве добровольца, представлена к государственной награде — медали «За спасение погибавших».

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Минздрав Оренбургской области.

Осенью прошлого года она приняла решение помочь в зоне СВО. Вместе с другими мобилизованными она провела несколько месяцев в Нижнепавловских Лагерях, прежде чем была отправлена в Донецкую Народную Республику.

Отмечается, что в ходе службы Петухова столкнулась с непростыми условиями, включая периодические обстрелы со стороны украинских военных.

Недавно она вернулась из зоны спецоперации.

Ранее, как сообщала НСН, глава Курской области наградил спасшего семь человек при обстрелах мужчину.