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Гомеопат Попова: частые ангины являются показанием для удаления миндалин

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Гомеопат Светлана Попова рассказала, какие показания существуют к тонзиллэктомии — хирургическому удалению нёбных миндалин.
Гомеопат Попова: частые ангины являются показанием для удаления миндалин
  • Gettyimages.ru
  • © apomares

Данный метод лечения хронического тонзиллита применяется как крайняя мера, сообщила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Операцию назначают, в первую очередь, при тонзиллите с большим количеством рецидивов, то есть когда происходит пять-семь обострений ангины в течение года.

Ещё показаниями являются нарушение дыхания во сне из-за увеличенных миндалин, а также осложнение в виде паратонзиллярного абсцесса, уточнила Попова.

Существуют и противопоказания к удалению миндалин. В их числе врач перечислила болезни крови, сахарный диабет, туберкулёз, сердечную недостаточность второй и третьей степени, аномалии сосудов глотки и тяжёлые заболевания нервной системы.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в Минздраве Удмуртии посоветовали вести здоровый образ жизни для укрепления иммунитета.

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