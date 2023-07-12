Гомеопат Попова: частые ангины являются показанием для удаления миндалин
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Данный метод лечения хронического тонзиллита применяется как крайняя мера, сообщила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».
Операцию назначают, в первую очередь, при тонзиллите с большим количеством рецидивов, то есть когда происходит пять-семь обострений ангины в течение года.
Ещё показаниями являются нарушение дыхания во сне из-за увеличенных миндалин, а также осложнение в виде паратонзиллярного абсцесса, уточнила Попова.
Существуют и противопоказания к удалению миндалин. В их числе врач перечислила болезни крови, сахарный диабет, туберкулёз, сердечную недостаточность второй и третьей степени, аномалии сосудов глотки и тяжёлые заболевания нервной системы.
Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в Минздраве Удмуртии посоветовали вести здоровый образ жизни для укрепления иммунитета.