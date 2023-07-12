Дерматолог Егорова посоветовала употреблять сорбенты при аллергии
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Об этом сообщает «Говорит Москва».
Как уточнила врач, аллергикам нужно придерживаться диеты и не употреблять красные, оранжевые, жёлтые, жареные, солёные, острые и сладкие продукты. Кроме того, при аллергии следует исключить из рациона алкоголь.
Егорова порекомендовала в таких ситуациях принять сорбенты или антигистаминные медикаменты.
Для улучшения здоровья кожи, по мнению дерматолога, следует обратить внимание на авокадо и рыбу.
«Жирная рыба, авокадо — то есть все продукты, которые содержат витамины группы Е, D, помогают увлажнению кожи», — заключила она.
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