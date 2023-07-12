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Дерматолог Егорова посоветовала употреблять сорбенты при аллергии

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Врач-дерматолог Татьяна Егорова дала рекомендации, как быстро избавиться от аллергии. Так, антигистаминные препараты и сорбенты помогут при обострении соответствующих реакций.
Дерматолог Егорова посоветовала употреблять сорбенты при аллергии
  • Gettyimages.ru
  • © dragana991

Об этом сообщает «Говорит Москва».

Как уточнила врач, аллергикам нужно придерживаться диеты и не употреблять красные, оранжевые, жёлтые, жареные, солёные, острые и сладкие продукты. Кроме того, при аллергии следует исключить из рациона алкоголь.

Егорова порекомендовала в таких ситуациях принять сорбенты или антигистаминные медикаменты.

Для улучшения здоровья кожи, по мнению дерматолога, следует обратить внимание на авокадо и рыбу.

«Жирная рыба, авокадо — то есть все продукты, которые содержат витамины группы Е, D, помогают увлажнению кожи», — заключила она.

Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Роспотребнадзоре призвали россиян купаться только в официально разрешённых местах.

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