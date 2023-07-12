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Кулинарные мастер-классы пройдут в Москве в рамках фестиваля «Вкусы России» 14—16 июля

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В Москве проходит национальный гастрономический фестиваль «Вкусы России». В рамках мероприятия повара проведут для всех желающих мастер-классы по приготовлению блюд в традиционных печах и на оригинальных дровяных офирах.
Кулинарные мастер-классы пройдут в Москве в рамках фестиваля «Вкусы России» 14—16 июля

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Мастер-классы пройдут на площадках на улицах Ключевая, Святоозёрская, Тёплый Стан, Перерва, Сухонская и Городецкая, в проезде Серебрякова, на Ореховом бульваре и бульваре Дмитрия Донского, а также на других площадках фестиваля 14, 15 и 16 июля.

Ранее телеканал «Звезда» сообщил, что военный оркестр 1-го отдельного Семёновского полка выступил в парке «Красногвардейские пруды» в Москве в преддверии фестиваля «Спасская башня».

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