Кардиолог Якушева: глубокие морщины на лбу могут быть признаком развития болезней сердца
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Глубина и количество морщин на лбу могут говорить о развитии сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила она в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
«Дело в том, что глубокие морщины являются маркерами не только старения кожи, но и развития атеросклероза — это заболевание, которое поражает артерии. Вследствие чего человек может страдать сердечными приступами, по причине которых может случиться инфаркт или инсульт», — уточнила Якушева.
Ранее патологоанатом и врач Александр Эдигер в разговоре с Общественной службой новостей рассказал, что во время долгих перелётов необходимо воздержаться от алкоголя и принимать антикоагулянты во избежание инсульта.