Врач Болибок заявил, что коронавирус помог некоторым пациентам в лечении рака
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
По словам специалиста, люди, которым удалось излечиться от рака с помощью COVID-19, прошли через цитокиновый шторм.
«Коронавирус, попадая в организм, вызывает отклик иммунной системы, как будто начался сепсис. Цитокиновый шторм — это отклик иммунной системы на сепсис», — заключил специалист.
Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что в России нет риска эпидемического распространения сибирской язвы.