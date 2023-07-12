Врач Болибок заявил, что коронавирус помог некоторым пациентам в лечении рака

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как COVID-19 может помогать в лечении онкологических заболеваний.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По словам специалиста, люди, которым удалось излечиться от рака с помощью COVID-19, прошли через цитокиновый шторм.

«Коронавирус, попадая в организм, вызывает отклик иммунной системы, как будто начался сепсис. Цитокиновый шторм — это отклик иммунной системы на сепсис», — заключил специалист.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что в России нет риска эпидемического распространения сибирской язвы.