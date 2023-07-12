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СК просит арестовать двух мужчин, напавших на жителя Электростали из-за причёски

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Представители Следственного комитета России по Московской области просят арестовать двух мужчин, подозреваемых в нападении на жителя Электростали и снятии с него скальпа из-за причёски.
СК просит арестовать двух мужчин, напавших на жителя Электростали из-за причёски
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.

«Подмосковные следователи ходатайствуют перед судом об аресте подозреваемых в хулиганстве и умышленном причинении жителю Электростали травм», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному уголовному делу уже проведён ряд следственных действий, в ближайшее время подозреваемым будут назначены психолого-психиатрическая и генетическая экспертизы, им планируется предъявить обвинения.

Материалы дела о хулиганстве и об умышленном причинении вреда здоровью переданы для дальнейшего расследования из подмосковного Главного управления МВД России в следственный отдел по Электростали подмосковного Главного управления СК России.

Ранее стало известно, что возбуждено уголовное дело о хулиганстве и причинении вреда здоровью, после того как двое мужчин напали на молодого человека из-за зелёного цвета волос.

Пострадавший опознал по фото обоих напавших. 11 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк отчиталась о задержании в Обнинске второго подозреваемого по делу о нападении на 19-летнего жителя Электростали.

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