СК просит арестовать двух мужчин, напавших на жителя Электростали из-за причёски
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.
«Подмосковные следователи ходатайствуют перед судом об аресте подозреваемых в хулиганстве и умышленном причинении жителю Электростали травм», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному уголовному делу уже проведён ряд следственных действий, в ближайшее время подозреваемым будут назначены психолого-психиатрическая и генетическая экспертизы, им планируется предъявить обвинения.
Материалы дела о хулиганстве и об умышленном причинении вреда здоровью переданы для дальнейшего расследования из подмосковного Главного управления МВД России в следственный отдел по Электростали подмосковного Главного управления СК России.
Ранее стало известно, что возбуждено уголовное дело о хулиганстве и причинении вреда здоровью, после того как двое мужчин напали на молодого человека из-за зелёного цвета волос.
Пострадавший опознал по фото обоих напавших. 11 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк отчиталась о задержании в Обнинске второго подозреваемого по делу о нападении на 19-летнего жителя Электростали.