Скрывался в Обнинске: МВД отчиталось о задержании второго подозреваемого в нападении на молодого человека в Электростали

Подмосковные полицейские задержали в Обнинске второго подозреваемого в нападении на 19-летнего жителя Электростали. По данным правоохранительных органов, вечером 9 июля злоумышленник со своим подельником в ходе уличного конфликта снял скальп с молодого человека из-за нестандартной причёски. По факту нападения возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. Ранее пострадавший, причисляющий себя к субкультуре панков, признался в интервью, что первым подошёл к мужчинам, чтобы попросить закурить.

МВД России отчиталось о задержании второго фигуранта резонансного нападения на жителя подмосковной Электростали. В ходе внезапно возникшего вечером 9 июля конфликта двое мужчин напали на 19-летнего юношу с ножом из-за крашеных волос и причёски в виде ирокеза и фактически сняли с него скальп.

«Сотрудниками подмосковной полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий в городе Обнинске Калужской области задержан второй подозреваемый в нанесении ножевых ранений 19-летнему молодому человеку в городе Электростали. Им оказался житель Калужской области 1993 года рождения», — сообщила 11 июля официальный представитель МВД Ирина Волк.

Полицейскими было установлено, что у одного из домов на Спортивной улице между тремя гражданами произошёл конфликт, в ходе которого двое из них нанесли оппоненту ножевые ранения. Пострадавший, 2004 года рождения, был госпитализирован со скальпированной раной волосяной части головы.

«После получения сообщения о произошедшем сотрудниками подмосковной полиции были немедленно организованы оперативно-разыскные мероприятия. В результате 10 июля полицейскими в городе Электростали был задержан первый подозреваемый в совершении данного противоправного деяния — житель Республики Коми 1999 года рождения», — заявила Ирина Волк.

Как отметила официальный представитель МВД, в дальнейшем оперативники установили местонахождение второго подозреваемого: «Он скрывался на территории города Обнинска Калужской области, где и был задержан».

По факту нападения следователем СО УМВД по городскому округу Электросталь возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору), срок наказания по ней — до семи лет. Также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое группой лиц), максимальный срок наказания по ней — пять лет.

Прокуратура Московской области контролирует установление всех обстоятельств получения телесных повреждений 19-летним жителем Электростали, отмечается в сообщении ведомства.

Очень боялся, что убьют

Пострадавший в ходе нападения молодой человек, которого, по данным некоторых СМИ, зовут Юрий Марков, 10 июля заявил, что первым подошёл к злоумышленникам.

«Я подошёл к двум людям кавказской внешности попросить сигарету. Произошёл разговор насчёт моей внешности. В конце этого разговора мне начали срезать волосы вместе с частью скальпа. Потом грозили немножко, что, если куда-то обращусь… Сейчас жду, что скажут врачи, что надо делать дальше», — рассказал пострадавший.

Девушка пострадавшего также сообщила, что её парню угрожали после расправы. «Юрий попросил у двух мужчин сигарету. Один из них начал оскорблять за его внешний вид. Юрий объяснил, что ему нравится его внешний вид и он считает, что это нормально, что никто не запрещает ему так ходить. Один из мужчин отошёл на некоторое время, потом вернулся с ножом, передал другому — тот схватил Юру за волосы и начал их резать», — рассказала она «Газете.Ru».

Как пояснила девушка, во время экзекуции парень прикрывал шею: «Он очень боялся, что его убьют. Мужчина дорезал волосы, срезал скальп и начал уходить, напоследок сказав, что, если Юра кому-то что-то расскажет, то его найдут и убьют. После этого Юра понял, что у него большое кровотечение. Он дошёл до ближайшего магазина, чтоб ему вызвали скорую».

По словам очевидцев нападения, злоумышленникам не понравились цвет и длина волос молодого человека. В ходе словесной перепалки Юрий пытался максимально адекватно объяснить оппонентам, что мы живём в свободной стране и почему бы не выглядеть так, как человек хочет сам. Однако у мужчин была другая точка зрения. При этом, как отмечали свидетели произошедшего, с Юрием на тот момент находился его друг. Он побежал, чтобы позвать на помощь, и в это время произошло само нападение. После того как расправа была закончена, молодой человек дополз до дверей ближайшего магазина, где ему вызвали скорую помощь и начали перебинтовывать голову.

Юрия отвезли в больницу, ему предстоит продолжительное лечение. «Чувствует себя относительно хорошо. Из-за большой потери крови врачи запретили двигаться», — пояснила девушка пострадавшего журналистам. Она отметила, что её молодой человек «является панком, поддерживает эту субкультуру и причисляет себя к ней».