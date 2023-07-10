От полутора до двух лет условно: в Кемерове вынесли приговор полицейским, не отреагировавшим на сообщения об убийстве

В Кемерове суд приговорил к условным срокам пятерых полицейских, которые проигнорировали вызовы в ночь убийства 23-летней студентки Веры Пехтелевой в январе 2020 года. Девушку на протяжении трёх с половиной часов с особой жестокостью убивал её бывший бойфренд. Однако правоохранители не приехали на вызовы соседей, слышавших крики девушки. Двое сотрудников дежурной части и трое диспетчеров, находившихся на службе в ночь убийства Веры Пехтелевой, получили сроки от 1 года 6 месяцев до 2 лет условно.

Заводский районный суд Кемерова приговорил пятерых полицейских к условным срокам по делу об убийстве 23-летней студентки Веры Пехтелевой в январе 2020 года. Они получили от 1,6 года до 2 лет условно, сообщает СУ СК России по Кемеровской области.

Двух полицейских, дежуривших в районном отделе полиции в ночь убийства студентки, и трёх диспетчеров дежурной части городского УМВД в Кемерове обвиняли по ч. 2 ст. 293 УК России — халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека.

«Приговором суда 44-х и 42-летним и 37-летней осужденным назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 2 года, а 24-х и 32-летней осужденным назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 1 год», — говорится в официальном сообщении на сайте кемеровского управления СК России.

В Следственном управлении СК России по Кемеровской области также добавили, что осуждённые со следствием не сотрудничали.

«Полнейшее бездействие и халатность»

Напомним, 14 января 2020 года Веру Пехтелеву с особой жестокостью убил её бывший бойфренд Владислав Канюс. Убийца на протяжении трёх с половиной часов избивал и пытал девушку, после чего задушил проводом от утюга. Соседи слышали крики Веры и как минимум семь раз звонили в полицию, но на вызов никто не приехал. В итоге соседи сами вскрыли дверь, но к тому моменту студентка уже была мертва.

Ранее в беседе с RT отец погибшей девушки, Евгений Пехтелев, утверждал, что в ночь убийства его дочери на телефон дежурной части кемеровской полиции поступили десятки звонков от соседей, слышавших, как в соседней квартире убивают человека. По его словам, в расшифровке одного из звонков есть даже крики самой Веры — жильцы дома вышли на лестничную площадку, чтобы убедить полицию приехать. Однако сотрудники правоохранительных органов выехали на место преступления лишь когда соседи самостоятельно взломали дверь и сообщили, что девушка мертва.

Изначально полицейских, бездействовавших в ночь убийства Веры Пехтелевой, обвиняли по ч. 1 ст. 293 УК РФ («халатность»), по которой им в худшем случае грозили бы исправительные работы или штраф.

Такое положение дел возмутило родственников погибшей студентки — мать Веры Пехтелевой, Оксана, в беседе с RT подчёркивала, что сотрудники, не приехавшие на вызов в день убийства её дочери, заслуживают максимального наказания.

«Сотрудники вели себя безобразнейшим образом, это я говорю как мама, как человек, потерявший своё главное сокровище — свою дочь. Таких людей вообще не должно быть в полиции. Полнейшее бездействие, халатность, бессовестность. <...> Эти люди вообще не заслуживают того, чтобы хоть где-то работать, им надо сидеть в тюрьме», — говорила Оксана Пехтелева.

Впоследствии Ленинский районный суд города Кемерово согласился с ходатайством гособвинителя и вернул дело прокурору для переквалификации на более тяжкую часть статьи: «халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. Тем не менее полицейские отделались условными сроками.

Обвинение в отношении Владислава Канюса, убившего Пехтелеву, также было изменено в ходе процесса. Сначала его обвиняли только по статье об убийстве, что вызвало общественное негодование — 160 тыс. человек подписали петицию с требованием переквалифицировать дело и судить Канюса по более тяжкой статье: «Убийство, совершённое с особой жестокостью».

В июле 2022 года по этой статье Владислава Канюса приговорили к 17 годам колонии строгого режима, а также обязали выплатить родственникам погибшей компенсацию морального вреда в размере 4 млн рублей.

В ходе расследования и судебного процесса Владислав Канюс не сотрудничал со следствием и отказывался признавать свою вину.

В конце июня 2023 года появилась информация, что приговорённый к длительному сроку Владислав Канюс, вероятно, находится в зоне СВО — по некоторым данным, родители погибшей девушки узнали его на фото, где мужчина запечатлён в камуфляже и с оружием в руках. В УФСИН эту ситуацию не комментируют.