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Больше половины россиян за последние полгода стали чаще задерживаться на работе

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Анастасия Румянцева
Аналитики провели опрос и выяснили, что больше половины россиян (58%) за последние полгода стали чаще задерживаться на работе. При этом, согласно результатам исследования, которые имеются в распоряжении RT, каждый четвёртый опрошенный (27%) отмечает, что это происходит не менее одного-двух раз в неделю.
Больше половины россиян за последние полгода стали чаще задерживаться на работе
  • Gettyimages.ru
  • © LumiNola

Как правило, оставаться на работе приходится из-за резкого сокращения штата и нехватки персонала для решения поставленных задач — так ответили 49% респондентов, говорится в опросе ПАО «Группа Ренессанс Страхование» и исследовательского центра «Зарплаты.ру».

Отмечается, что чаще всего об этом говорят жители Екатеринбурга (65%).

Треть россиян (32%) считают, что им приходится дополнительно работать из-за сжатых сроков, а в большинстве случаев с этим сталкиваются респонденты из Новосибирска (40%), выяснили аналитики.

По словам экспертов, выполнение работы за других задерживает ещё 25% россиян, а больше всех от этого страдают сотрудники из Ростова-на-Дону (30%).

В большинстве случаев задержки на работе затрагивают бухгалтеров и финансистов (66%), работников из сфер строительства и недвижимости (62%), менеджеров по продажам (53%), сотрудников отдела маркетинга и PR (50%), а также IT-специалистов (50%), подчёркивается в исследовании. 

Подавляющее большинство жителей страны (89%) задерживаются на работе до трёх часов, а каждый второй россиянин (42%) отмечает, что из-за этого стал чаще обращаться к врачам, отмечается в опросе. 

Всего в опросе приняли участие более 2 тыс. соискателей.

Ранее аналитики провели исследование и узнали у российских работодателей, в какое время года, по их мнению, лучше всего искать сотрудников.

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