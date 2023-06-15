Работодатели назвали сентябрь и октябрь лучшими месяцами для подбора персонала

Аналитики провели исследование и узнали у российских работодателей, в какое время года, по их мнению, лучше всего искать сотрудников. Результаты опроса, который предполагал множественный выбор ответа, имеются в распоряжении RT.

Так, больше половины опрошенных работодателей (51%) считают, что лучше всего искать персонал в октябре, а 46% респондентов назвали сентябрь наиболее удачным месяцем, отмечается в опросе.

При этом март выбрали 39% участников опроса, апрель — 38% работодателей, февраль — 36%, а ноябрь — 35%, говорится в исследовании сервисов «СберПодбор» и «Работа.ру».

Август назвали 20% респондентов, по 12% работодателей считают, что май и июнь — лучшие месяцы для успешного набора персонала.

Как пояснили аналитики, ещё меньше опрошенных упомянули январь (10%), декабрь (9%) и июль (7%).

Кроме того, треть участников опроса (30%) считают, что успешность поиска не зависит от месяца подбора.

При этом 88% респондентов считают, что лучше всего искать персонал осенью, так как кандидаты активнее выходят на связь.

54% опрошенных рекрутеров отметили большое количество активных соискателей на рынке труда, а 42% участников опроса выделили активный бизнес-период, когда нет сезона отпусков.

Только 4% считают, что лучший месяц для поиска сотрудников — тот, в котором утверждён годовой бюджет, подчёркивается в исследовании.

Столько же опрошенных выбрали вариант ответа «Другое», где чаще всего указывали, что после лета соискатели активнее ищут работу.

Всего в исследовании приняли участие более 400 работодателей из всех регионов России.

Ранее аналитики провели исследование и выяснили, что по итогам мая 2023 года в сравнении с аналогичным периодом минувшего года в сфере строительства средние зарплатные предложения выросли на 21%.