Аналитики отметили рост зарплатных предложений для архитекторов, прорабов и сварщиков
- Gettyimages.ru
Также рост зарплатных предложений зафиксирован у прорабов (+20% — до 84 тыс. рублей), сварщиков (+9% — до 77 тыс. рублей) и электромонтажников (+8% — до 70 тыс. рублей), отмечается в исследовании сервиса «Зарплата.ру».
Аналитики отмечают за последний год рост спроса практически на все рабочие специальности в строительстве.
«Причин несколько: во-первых, это долгосрочный тренд, связанный с демографической ситуацией, — на рынок труда просто не выходит нужное количество молодых специалистов; во-вторых, сказались экономические потрясения 2020—2022 годов. В итоге рынок труда в строительной сфере остаётся рынком соискателя», — объяснил руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев.
Сейчас наиболее востребованные рабочие строительные специальности — сварщики, монтажники, арматурщики и бетонщики, а также квалифицированные маляры, подчёркивается в исследовании.
Кроме того, как пояснили эксперты, в сфере управления строительства также присутствуют сложности с наймом, особенно с поиском высококвалифицированных проектировщиков и инженеров, спрос на них за год вырос на 15—20%, зарплатные предложения увеличились на 10—25%, а медианные ожидания соискателей — на 5—15%.
Ранее аналитики исследовательского центра «Зарплаты.ру» опросили руководителей организаций и начальников отделов и выяснили, по каким причинам они отпускают подчинённых в течение рабочего дня.