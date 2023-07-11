Юрист Забейда рассказал, как будет развиваться дело о нападении на юношу с ирокезом в Электростали

Управляющий партнёр Адвокатского бюро «Забейда и партнёры», адвокат Александр Забейда в разговоре с RT прокомментировал инцидент с нападением двух мужчин на молодого человека в Электростали из-за необычного цвета волос и причёски последнего, а также дал прогноз относительно того, как это дело будет развиваться.

«Такие дела не особо сложные, поэтому несложно сейчас прогнозировать то, как дело будет развиваться. На данном этапе расследования производится сбор и закрепление доказательств, действиям подозреваемых даётся первоначальная квалификация. Далее решается вопрос о мере пресечения. В ближайшее время, я думаю, чтобы установить степень тяжести вреда здоровью пострадавшего, будет назначена судебно-медицинская экспертиза», — объяснил Забейда.

Для выяснения реальных мотивов преступления оперативные структуры будут отрабатывать личности нападавших, их образ жизни и круг общения, отметил адвокат.

«Если будут установлены иные возможные эпизоды их преступной деятельности, расследование будет производиться и по ним», — уточнил эксперт.

По словам собеседника RT, в настоящее время трудно прогнозировать, каким будет итоговый приговор. Многое будет зависеть от тяжести итоговой квалификации, от качества проведённого расследования и от характеристики личности подозреваемых.

«Если их вина в суде будет доказана, то, вероятнее всего, на приговор будет сильно влиять тот общественный резонанс, который закономерно возник вокруг этого дела», — резюмировал Забейда.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали двух подозреваемых в нападении на 19-летнего жителя Электростали.

По данным правоохранительных органов, вечером 9 июля один из злоумышленников в ходе уличного конфликта снял скальп с молодого человека из-за необычной причёски последнего.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору) и по ч. 2 ст. 112 УК России (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое группой лиц).

Подробнее о случившемся — в материале RT.