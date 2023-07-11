Гастроэнтеролог Неруллина: высыпания на коже могут свидетельствовать о болезнях ЖКТ

Гастроэнтеролог поликлиники ЦКБ РЖД-Медицина на Часовой Алла Неруллина рассказала, что некоторые болезни желудочно-кишечного тракта могут влиять на внешность человека.

В некоторых случаях о болезнях ЖКТ может говорить цвет лица, сообщила она в разговоре с «Газетой.Ru».

«Желтоватая кожа и сосудистые звёздочки являются симптомами патологий печени. При высыпаниях на лице можно заподозрить и болезни поджелудочной железы, и желчного пузыря, и болезни печени», — уточнила специалист.

По её словам, налёт на языке белого цвета и неприятный запах изо рта могут свидетельствовать о язвенной болезни, нарушении пищеварения.

Кожные высыпания и зуд также могут быть и при панкреатите (воспалении поджелудочной железы. — RT), отметила Неруллина.

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