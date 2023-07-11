Узнать больше

Гастроэнтеролог Неруллина: высыпания на коже могут свидетельствовать о болезнях ЖКТ

Короткая ссылка
Гастроэнтеролог поликлиники ЦКБ РЖД-Медицина на Часовой Алла Неруллина рассказала, что некоторые болезни желудочно-кишечного тракта могут влиять на внешность человека.
Гастроэнтеролог Неруллина: высыпания на коже могут свидетельствовать о болезнях ЖКТ
  • Gettyimages.ru

В некоторых случаях о болезнях ЖКТ может говорить цвет лица, сообщила она в разговоре с «Газетой.Ru».

«Желтоватая кожа и сосудистые звёздочки являются симптомами патологий печени. При высыпаниях на лице можно заподозрить и болезни поджелудочной железы, и желчного пузыря, и болезни печени», — уточнила специалист.

По её словам, налёт на языке белого цвета и неприятный запах изо рта могут свидетельствовать о язвенной болезни, нарушении пищеварения.

Кожные высыпания и зуд также могут быть и при панкреатите (воспалении поджелудочной железы. — RT), отметила Неруллина.

Ранее НСН сообщала, что в парках столицы вновь открылись павильоны «Здоровая Москва».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить