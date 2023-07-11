Нутрициолог Ковылкина порекомендовала съедать не более 50 г шоколада в день

Дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина рассказала, как употреблять шоколад без вреда для здоровья.

Важно учитывать несколько факторов при употреблении шоколада: калорийность, сбалансированность, разнообразие и норму употребления кофеина, сказала Ковылкина в беседе с РИАМО.

По словам нутрициолога, в сутки рекомендуется съедать около 30—50 г шоколада.

Врач уточняет, что в 100 г этого продукта содержится 520—590 ккал, вне зависимости от вида шоколада.

«Помните про сбалансированность и разнообразие рациона — пусть одни продукты не вытесняют другие», — отметила нутрициолог.

Также, по словам Ковылкиной, качественнее будет шоколад, содержащий какао-масло, а не трансжиры.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с сайтом «Москва 24» сообщил, что пожилым людям рекомендуется употреблять 100—120 г мяса в день.