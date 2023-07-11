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Диетолог Королёва напомнила, что сахар опасен для здоровья сердца и сосудов

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Врач-диетолог Маргарита Королёва перечислила ряд продуктов, которые приводят к инфаркту и другим заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Главной причиной патологий является злоупотребление вредными продуктами.
Диетолог Королёва напомнила, что сахар опасен для здоровья сердца и сосудов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Общественная служба новостей.

По словам врача, сердечно-сосудистые заболевания возникают из-за наследственности, малого количества физической активности и неправильно подобранной диеты.

Также она напомнила о вреде в этом отношении алкоголя, сахара и переработанных продуктов.

«Первое, что нужно исключить из рациона, — это избыток сахара. Лучше отдавать предпочтение натуральным сахарам для того, чтобы минимизировать нагрузку на углеводный обмен», — уточнила Королёва.

Также для сохранения здоровья необходимо придерживаться рационального питания, употреблять зерновые, полезные животные и растительные жиры.

Ранее, по сообщению газеты «Взгляд», терапевт Павел Воробьёв дал советы, как мужчинам работать на даче без вреда для здоровья.

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