Узнать больше

Спасатель Штыб порекомендовал в случае наводнения иметь при себе питьевую воду

Короткая ссылка
Ксения Калинкина
Спасатель, инструктор-методист Максим Штыб рассказал RT, каких правил стоит придерживаться в случае наводнений и подтоплений, чтобы обезопасить себя и своих близких.
Спасатель Штыб порекомендовал в случае наводнения иметь при себе питьевую воду
  • Gettyimages.ru

«Если есть возможность, нужно запастись питьевой водой, потому что на фоне наводнения обычная вода сильно портится... по возможности стоит зайти как можно выше. Если это капитальное строение, то на верхние этажи или на крышу», — сказал собеседник RT.

Вместе с тем Штыб посоветовал взять с собой яркий предмет — ткань, одежду, которыми можно обозначить себя для сотрудников экстренных служб в ходе спасательной операции.

«Прочие важные вещи, которые рекомендуется иметь при себе, это фонарик и тёплые вещи, защиту от дождя... Звонить в экстренных ситуациях нужно по единому телефону спасения 112», — резюмировал специалист.

Ранее сообщалось о смерчах над морем в Туапсинском районе Краснодарского края, подтоплениях в Сочи и сильных ливнях в Абхазии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить