Спасатель Штыб порекомендовал в случае наводнения иметь при себе питьевую воду

Спасатель, инструктор-методист Максим Штыб рассказал RT, каких правил стоит придерживаться в случае наводнений и подтоплений, чтобы обезопасить себя и своих близких.

«Если есть возможность, нужно запастись питьевой водой, потому что на фоне наводнения обычная вода сильно портится... по возможности стоит зайти как можно выше. Если это капитальное строение, то на верхние этажи или на крышу», — сказал собеседник RT.

Вместе с тем Штыб посоветовал взять с собой яркий предмет — ткань, одежду, которыми можно обозначить себя для сотрудников экстренных служб в ходе спасательной операции.

«Прочие важные вещи, которые рекомендуется иметь при себе, это фонарик и тёплые вещи, защиту от дождя... Звонить в экстренных ситуациях нужно по единому телефону спасения 112», — резюмировал специалист.

Ранее сообщалось о смерчах над морем в Туапсинском районе Краснодарского края, подтоплениях в Сочи и сильных ливнях в Абхазии.