Главный редактор RT Маргарита Симоньян дала пять советов туристам в Сочи для обеспечения их безопасности. Она отметила, что эти советы проверены опытом местного жителя.

По её словам, «те страшные картинки, которые публикуют сейчас из Сочи», являются для города климатической нормой. Она предупредила, что из-за непогоды можно погибнуть, в большинстве случаев — из-за собственной беспечности.

«В связи с этим, пожалуйста, запомните пять правил, проверенных опытом местного жителя», — написала она в своём Telegram-канале.

Симоньян предупредила, что в случае внезапного появления сильного ветра на фоне ясного неба скоро ожидается мощная гроза.

«Возможно, вы раньше никогда и не видели таких гроз. Грянет она не через час, а через пять минут, даже если вы ещё не видите на небе ни облачка. Поэтому не продолжайте сидеть на пляже или в кафешке — уходите в закрытое капитальное строение. Вы можете не успеть убежать от тяжёлых зонтов и шезлонгов, которые скоро начнет мотылять по пляжу, как листопад», — написала главный редактор RT.

При этом она посоветовала считать время, проходящее от разряда молнии до грохота грома.

«Если буквально секунда, то гроза уже прямо над вами и в безопасное место надо не уходить, а бежать», — отметила Симоньян.

Тем, кто находится далеко от дома в машине, когда начался сильный ливень, рекомендуется припарковать её и уходить в безопасное строение, «чтобы не пришлось добираться до него вплавь».

«В случае любой непогоды немедленно уйдите от воды. Не только от моря, но и от любой речки. Все, даже самые безобидные, реки в Сочи — горные, и они способны за несколько минут превращаться в бурлящий поток, несущий вырванные с корнями деревья и валуны, способные снести и мост, и дорогу, и здание, и тем более вас», — написала главред.

Также она посоветовала туристам уходить с пляжа, если они увидели над морем смерч.

«Уходите. Смерч может выйти на берег и снести вас к собачьей бабушке вместе с пляжем, на котором вы им любуетесь», — предупредила она.

Кроме того, Маргарита Симонян отметила, что никаких «палочек в море» в Сочи нет.

«Все «палочки», из-за которых в августе в Сочи забиты детские инфекционки, — не от моря, а от немытых фруктов и рук. Во влажном жарком воздухе всякая кака распространяется быстрее. А море наше чудесное, оно лечит и спасает. Не забывайте мыть арбузы и не ешьте чурчхелу в непонятных местах», — объясняется в сообщении.

Ранее власти Сочи запретили купание в море в период действия штормового предупреждения.

По сообщению «Радио 1», в Сочи вода в реке Хорота достигла опасных отметок. В воскресенье, 9 июля, вечером сработали датчики «Опасное явление», а для оповещения людей были включены сирены.