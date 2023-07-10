Маргарита Симоньян дала пять советов туристам в Сочи для обеспечения их безопасности
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По её словам, «те страшные картинки, которые публикуют сейчас из Сочи», являются для города климатической нормой. Она предупредила, что из-за непогоды можно погибнуть, в большинстве случаев — из-за собственной беспечности.
«В связи с этим, пожалуйста, запомните пять правил, проверенных опытом местного жителя», — написала она в своём Telegram-канале.
Симоньян предупредила, что в случае внезапного появления сильного ветра на фоне ясного неба скоро ожидается мощная гроза.
«Возможно, вы раньше никогда и не видели таких гроз. Грянет она не через час, а через пять минут, даже если вы ещё не видите на небе ни облачка. Поэтому не продолжайте сидеть на пляже или в кафешке — уходите в закрытое капитальное строение. Вы можете не успеть убежать от тяжёлых зонтов и шезлонгов, которые скоро начнет мотылять по пляжу, как листопад», — написала главный редактор RT.
При этом она посоветовала считать время, проходящее от разряда молнии до грохота грома.
«Если буквально секунда, то гроза уже прямо над вами и в безопасное место надо не уходить, а бежать», — отметила Симоньян.
Тем, кто находится далеко от дома в машине, когда начался сильный ливень, рекомендуется припарковать её и уходить в безопасное строение, «чтобы не пришлось добираться до него вплавь».
«В случае любой непогоды немедленно уйдите от воды. Не только от моря, но и от любой речки. Все, даже самые безобидные, реки в Сочи — горные, и они способны за несколько минут превращаться в бурлящий поток, несущий вырванные с корнями деревья и валуны, способные снести и мост, и дорогу, и здание, и тем более вас», — написала главред.
Также она посоветовала туристам уходить с пляжа, если они увидели над морем смерч.
«Уходите. Смерч может выйти на берег и снести вас к собачьей бабушке вместе с пляжем, на котором вы им любуетесь», — предупредила она.
Кроме того, Маргарита Симонян отметила, что никаких «палочек в море» в Сочи нет.
«Все «палочки», из-за которых в августе в Сочи забиты детские инфекционки, — не от моря, а от немытых фруктов и рук. Во влажном жарком воздухе всякая кака распространяется быстрее. А море наше чудесное, оно лечит и спасает. Не забывайте мыть арбузы и не ешьте чурчхелу в непонятных местах», — объясняется в сообщении.
Ранее власти Сочи запретили купание в море в период действия штормового предупреждения.
По сообщению «Радио 1», в Сочи вода в реке Хорота достигла опасных отметок. В воскресенье, 9 июля, вечером сработали датчики «Опасное явление», а для оповещения людей были включены сирены.