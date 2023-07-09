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В Сочи запретили купание в море из-за штормового предупреждения

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Власти Сочи запретили купание в море в период действия штормового предупреждения. На пляжах установлены красные флаги.
В Сочи запретили купание в море из-за штормового предупреждения
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Купание в море в период действия штормового предупреждения запрещено, на пляжах установлены флаги красного цвета», — уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что из-за сильных дождей в сочинской Хосте около десяти автомобилей унесло потоком воды.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю заявила о стабильной обстановке в Сочи на фоне ливней.

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