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В Сочи около десяти машин унесло потоком воды из-за ливней

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Из-за сильных дождей в сочинской Хосте около десяти автомобилей унесло потоком воды.
В Сочи около десяти машин унесло потоком воды из-за ливней
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Поступило сообщение о подтоплении первого этажа многоквартирного четырёхэтажного жилого дома по улице Кипарисовой в Хостинском внутригородском районе», — приводит сообщение РИА Новости.

В настоящее время проводится откачка воды, в результате ливней были повреждены автомобили.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии объявлено штормовое предупреждение.

8 июля отключение энергоснабжения произошло в 68 населённых пунктах в Подмосковье из-за непогоды.

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