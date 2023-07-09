В Сочи около десяти машин унесло потоком воды из-за ливней

Из-за сильных дождей в сочинской Хосте около десяти автомобилей унесло потоком воды.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Поступило сообщение о подтоплении первого этажа многоквартирного четырёхэтажного жилого дома по улице Кипарисовой в Хостинском внутригородском районе», — приводит сообщение РИА Новости.

В настоящее время проводится откачка воды, в результате ливней были повреждены автомобили.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии объявлено штормовое предупреждение.

8 июля отключение энергоснабжения произошло в 68 населённых пунктах в Подмосковье из-за непогоды.