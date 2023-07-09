В Сочи около десяти машин унесло потоком воды из-за ливней
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
«Поступило сообщение о подтоплении первого этажа многоквартирного четырёхэтажного жилого дома по улице Кипарисовой в Хостинском внутригородском районе», — приводит сообщение РИА Новости.
В настоящее время проводится откачка воды, в результате ливней были повреждены автомобили.
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