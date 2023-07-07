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В Ингушетии объявлено штормовое предупреждение

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В Ингушетии объявили штормовое предупреждение из-за жаркой погоды. Температура воздуха в регионе в пятницу и субботу, 7—8 июля, достигнет до +40 °С.
В Ингушетии объявлено штормовое предупреждение
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Об этом сообщает ОТР.

Жителям, страдающим сердечными заболеваниями, рекомендуется не выходить на улицу. Остальным желательно надевать головные уборы и иметь при себе достаточный запас воды.

Также стало известно, что в ряде городов Челябинской области до 10 июля объявили режим неблагоприятных метеоусловий, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«С 7 по 10 июля в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ. Неблагоприятные для рассеивания примесей метеоусловия установятся с 22:00 7 июля до 19:00 10 июля в Челябинске, Коркине, Златоусте, Карабаше, Сатке, Магнитогорске и Аше», — говорится в прогнозе.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае ввели режим повышенной готовности из-за приближающихся ливней.

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