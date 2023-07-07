В Ингушетии объявлено штормовое предупреждение

В Ингушетии объявили штормовое предупреждение из-за жаркой погоды. Температура воздуха в регионе в пятницу и субботу, 7—8 июля, достигнет до +40 °С.

Об этом сообщает ОТР.

Жителям, страдающим сердечными заболеваниями, рекомендуется не выходить на улицу. Остальным желательно надевать головные уборы и иметь при себе достаточный запас воды.

Также стало известно, что в ряде городов Челябинской области до 10 июля объявили режим неблагоприятных метеоусловий, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«С 7 по 10 июля в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ. Неблагоприятные для рассеивания примесей метеоусловия установятся с 22:00 7 июля до 19:00 10 июля в Челябинске, Коркине, Златоусте, Карабаше, Сатке, Магнитогорске и Аше», — говорится в прогнозе.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае ввели режим повышенной готовности из-за приближающихся ливней.