В Ингушетии объявлено штормовое предупреждение
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Об этом сообщает ОТР.
Жителям, страдающим сердечными заболеваниями, рекомендуется не выходить на улицу. Остальным желательно надевать головные уборы и иметь при себе достаточный запас воды.
Также стало известно, что в ряде городов Челябинской области до 10 июля объявили режим неблагоприятных метеоусловий, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
«С 7 по 10 июля в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ. Неблагоприятные для рассеивания примесей метеоусловия установятся с 22:00 7 июля до 19:00 10 июля в Челябинске, Коркине, Златоусте, Карабаше, Сатке, Магнитогорске и Аше», — говорится в прогнозе.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае ввели режим повышенной готовности из-за приближающихся ливней.