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В Ставропольском крае ввели режим повышенной готовности из-за приближающихся ливней

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На территории Ставропольского края ввели режим повышенной готовности из-за ожидаемых в ближайшие дни ливней, заявил губернатор Владимир Владимиров.
В Ставропольском крае ввели режим повышенной готовности из-за приближающихся ливней
  • Gettyimages.ru
  • © Indah Pratiwi

В своём Telegram-канале он написал, что поручил с 7 июля ввести в регионе режим повышенной готовности в связи со штормовым предупреждением.

«По прогнозам синоптиков, сильные дожди, гроза, град, шквалистый ветер могут обрушиться на Ставрополье с 8 по 10 июля», — сообщил он.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщило, что в Крыму в ближайшие выходные ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер. Также возможен град.

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