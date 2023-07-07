В Ставропольском крае ввели режим повышенной готовности из-за приближающихся ливней

На территории Ставропольского края ввели режим повышенной готовности из-за ожидаемых в ближайшие дни ливней, заявил губернатор Владимир Владимиров.

В своём Telegram-канале он написал, что поручил с 7 июля ввести в регионе режим повышенной готовности в связи со штормовым предупреждением.

«По прогнозам синоптиков, сильные дожди, гроза, град, шквалистый ветер могут обрушиться на Ставрополье с 8 по 10 июля», — сообщил он.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщило, что в Крыму в ближайшие выходные ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер. Также возможен град.