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Врач Уланкина: у спасённых из воды есть риск развития тяжёлых осложнений

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Врач лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, что у спасённых из воды людей есть риск отложенных осложнений вплоть до летального исхода.
Врач Уланкина: у спасённых из воды есть риск развития тяжёлых осложнений
  • Gettyimages.ru

Даже треть стакана жидкости в лёгких может нарушить функцию дыхательной системы человека, сообщила врач в разговоре с «Известиями».

По её словам, как солёная, так и пресная вода при утоплении повреждает альвеолы (пузырьки лёгких) и капилляры. Вода, попадая в кровь через альвеолы, способствует развитию разрушительных процессов в организме: отёк легких, почечная либо печёночная недостаточность, сбой сердечного ритма.

«Именно такие последствия — отёк легких, почечная или печёночная недостаточность — могут стать причиной смерти людей, которые были спасены из воды. Какое-то время пловец чувствует себя хорошо, а негативные симптомы нарастают в течение часа, иногда — суток», — подчеркнула Уланкина.

Врач отметила, что остановка сердца при утоплении в солёной воде происходит через восемь минут из-за сгущения крови, а в пресной — через две-три минуты из-за её разжижения.

Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Роспотребнадзоре призвали россиян купаться только в официально разрешённых местах.

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