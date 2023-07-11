Гастроэнтеролог Неруллина: безуглеводная диета может вызвать гипогликемию

Гастроэнтеролог поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Алла Неруллина рассказала, какие диеты вредны для организма.

Так, например, низкоуглеводная диета имеет ряд побочных эффектов, среди них — нарушения функции щитовидной железы, депрессия и тревога, объяснила врач в беседе с Life.ru.

По словам Неруллиной, безуглеводная диета может вызвать гипогликемию и аменорею у женщин.

Монодиета, как отметила врач, нарушает обмен веществ, а питьевая вызывает проблемы с кишечником.

Вместе с тем гастроэнтеролог подчеркнула, что тайские таблетки — это самый опасный способ похудеть. Так, например, лекарства могут содержать яйца паразитов или психотропные вещества, которые дают ложное ощущение сытости.

«При подборе диеты необходимо опираться на врождённую конституцию тела, обмен веществ, состояние здоровья и, самое главное, обратиться к врачу-диетологу или гастроэнтерологу», — резюмировала Неруллина.

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