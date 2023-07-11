Врач Паршина отметила, что сахарный диабет бывает даже у детей

Аллерголог-иммунолог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ им. академика Б.В. Петровского (ЦКБ РАН), ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Евгения Паршина поделилась, какими «взрослыми» заболеваниями болеют даже дети.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

По словам врача, сахарный диабет бывает даже у детей из-за генетической предрасположенности, поэтому многим стоит задуматься о диете, чтобы избежать заболевания.

В список болезней, популярных среди молодых пациентов, врач также включила артериальную гипертонию, остеопороз и меланому.

Во избежание проблем Паршина посоветовала проходить регулярную диспансеризацию, соблюдать диету, заниматься умеренными физическими нагрузками, а также избегать прямых солнечных лучей.

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