Врач Паршина отметила, что сахарный диабет бывает даже у детей
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».
По словам врача, сахарный диабет бывает даже у детей из-за генетической предрасположенности, поэтому многим стоит задуматься о диете, чтобы избежать заболевания.
В список болезней, популярных среди молодых пациентов, врач также включила артериальную гипертонию, остеопороз и меланому.
Во избежание проблем Паршина посоветовала проходить регулярную диспансеризацию, соблюдать диету, заниматься умеренными физическими нагрузками, а также избегать прямых солнечных лучей.
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