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Врач Паршина отметила, что сахарный диабет бывает даже у детей

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Аллерголог-иммунолог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ им. академика Б.В. Петровского (ЦКБ РАН), ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Евгения Паршина поделилась, какими «взрослыми» заболеваниями болеют даже дети.
Врач Паршина отметила, что сахарный диабет бывает даже у детей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

По словам врача, сахарный диабет бывает даже у детей из-за генетической предрасположенности, поэтому многим стоит задуматься о диете, чтобы избежать заболевания. 

В список болезней, популярных среди молодых пациентов, врач также включила артериальную гипертонию, остеопороз и меланому.

Во избежание проблем Паршина посоветовала проходить регулярную диспансеризацию, соблюдать диету, заниматься умеренными физическими нагрузками, а также избегать прямых солнечных лучей.

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