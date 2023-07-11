Адвокат Астахов рассказал, что в России берут на контроль случаи раннего материнства

Адвокат, бывший уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Павел Астахов прокомментировал сообщение замминистра здравоохранения Новосибирской области Татьяны Анохиной о том, что в регионе был зафиксирован редкий случай беременности, когда матерью стала 11-летняя девочка. В беседе с RT Астахов рассказал, кто и как в России реагирует на подобные ситуации.

«Раньше соответствующая статистика не давала подробный анализ ситуации по региону, а уж тем более по стране. Мы ввели новые нормы статистики, чтобы компетентные органы внимательнее следили за забеременевшими девочками младше 14 лет, за девочками до 17 лет, за девочками, которые делают аборты. Это очень подробно анализировали для того, чтобы ответить на вопрос, что происходит в конкретном регионе или городе. Ведь очевидно, что такая статистика — это статистика неблагополучия. Вместе с анализом ситуации стали заниматься и профилактикой — обращать внимание региональных и местных органов на такие истории. В целом ситуация исправлялась, но понятно, что редкие случаи (с беременностью несовершеннолетних. — RT) происходили», — объяснил Астахов.

Вместе с тем он добавил, что во время работы детским омбудсменом всегда обращал внимание не только органов здравоохранения, но и правоохранительных органов на такие истории.

«Подобные ситуации, прежде всего, берутся на контроль правоохранительными органами и органами социального обеспечения, соцзащиты. Безусловно, любая такая ситуация стоит на контроле у органов опеки и попечительства, потому что таким девочкам нужно помочь и разобраться, в каких условиях они живут. Ведь очевидно, что если беременность ребёнка является следствием асоциального поведения родителей или асоциальной ситуации в семье, то необходимо принимать соответствующие меры», — подчеркнул собеседник RT.

Также Астахов отметил, что порой бывают случаи, когда детей, которых родили несовершеннолетние девочки, берут под опеку их родственники, например, старшие сёстры или бабушки.

«Каждая ситуация очень индивидуальна. Но каждая ситуация, которая происходит с девочкой, не достигшей возраста 14 лет, это сигнал неблагополучия и с ним нужно разбираться», — резюмировал Астахов.

Ранее сайт kp.ru передавал, что заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина назвала возраст самой молодой мамы региона за последние десять лет. Ею стала 11-летняя девочка.