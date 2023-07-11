Диетолог Соломатина: горький шоколад может нанести вред здоровью детей

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что шоколад может нанести вред детскому организму, потому что в нём содержится большое количество кофеина.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, детям и взрослым лучше избегать употребления шоколада с большим количеством добавок.

«На первом месте обязательно должны указывать какао-бобы, а все остальные ингредиенты уже за ними», — уточнила она.

Соломатина также предупредила, что детям лучше не давать горький шоколад из-за содержания большого количества кофеина.

«У детей ещё нет фермента, который мог бы расщеплять кофеин в организме, поэтому их нервная система может пострадать», — объяснила врач.

Однако для взрослых сладость будет полезной, потому что является источником антиоксидантов и полифенолов, которые оказывают антивозрастной и противораковый эффект.

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