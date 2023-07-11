Узнать больше

Диетолог Соломатина: горький шоколад может нанести вред здоровью детей

Короткая ссылка
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что шоколад может нанести вред детскому организму, потому что в нём содержится большое количество кофеина.
Диетолог Соломатина: горький шоколад может нанести вред здоровью детей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, детям и взрослым лучше избегать употребления шоколада с большим количеством добавок.

«На первом месте обязательно должны указывать какао-бобы, а все остальные ингредиенты уже за ними», — уточнила она.

Соломатина также предупредила, что детям лучше не давать горький шоколад из-за содержания большого количества кофеина.

«У детей ещё нет фермента, который мог бы расщеплять кофеин в организме, поэтому их нервная система может пострадать», — объяснила врач.

Однако для взрослых сладость будет полезной, потому что является источником антиоксидантов и полифенолов, которые оказывают антивозрастной и противораковый эффект.

Ранее нутрициолог Елизавета Чубарина в беседе с «Радио 1» рассказала, сколько клубники можно съесть и не навредить организму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить