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Кардиолог Бязрова: вредные привычки и нездоровый образ жизни могут привести к гипертонии

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Врач-кардиолог, врач-терапевт, функциональный диагност «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Светлана Бязрова назвала факторы, способствующие развитию гипертонии, среди них наследственность и нездоровый образ жизни.
Кардиолог Бязрова: вредные привычки и нездоровый образ жизни могут привести к гипертонии
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«Гипертония может быть вызвана различными факторами, и возраст является только одним из них», — сообщила она в разговоре с «Известиями».

В числе других факторов она назвала наследственную предрасположенность, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, избыточный вес и ожирение, употребление алкоголя и курение, наличие сопутствующих заболеваний (патологии почек, эндокринные заболевания, такие как сахарный диабет и гипотиреоз, болезни сердца).

Бязрова напомнила, что гипертония — опасное заболевание, которое может привести к серьёзным осложнениям, таким как инфаркт миокарда, инсульт, хроническая сердечная недостаточность и др.

Ранее НСН сообщала, что в парках столицы вновь открылись павильоны «Здоровая Москва».

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