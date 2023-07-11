Специалист Литвиненко сообщил, что регулярный массаж поможет похудеть

Специалист по лечебному и спортивному массажу Дмитрий Литвиненко рассказал о пользе корректирующего и лимфодренажного массажа.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам эксперта, лимфодренажный массаж ускоряет отток лимфы, а корректирующий уменьшает слои подкожно-жировой клетчатки.

Он также предупредил о том, что процедура не приносит приятных ощущений, но очень полезна для желающих похудеть.

«Местами больно, неприятно, но люди целеустремленные знают, на что идут», — отметил он.

Также стоит помнить, что массаж нужно делать курсами в 5—15 сеансов, чтобы добиться желаемого результата.

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