Специалист Литвиненко сообщил, что регулярный массаж поможет похудеть
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам эксперта, лимфодренажный массаж ускоряет отток лимфы, а корректирующий уменьшает слои подкожно-жировой клетчатки.
Он также предупредил о том, что процедура не приносит приятных ощущений, но очень полезна для желающих похудеть.
«Местами больно, неприятно, но люди целеустремленные знают, на что идут», — отметил он.
Также стоит помнить, что массаж нужно делать курсами в 5—15 сеансов, чтобы добиться желаемого результата.
Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с газетой «Взгляд» рассказала об особенностях похудения мужчин.