Для чиновников напишут словари употребляемых в русском языке иностранных слов

В России для должностных лиц создадут словари иностранных заимствований, не имеющих аналогов в русском языке, с указанием их значения и сферы использования. Их будут издавать раз в пять лет в электронном виде.

Соответствующее постановление правительства вступает в силу 11 июля, пишет «Парламентская газета».

В соответствии с законом, подписанным Владимиром Путиным 28 февраля 2023 года, где введено понятие «нормы современного русского литературного языка», российским чиновникам нельзя использовать заимствования, за исключением тех, у которых нет русских аналогов.

Поэтому в России появятся словари, в которых будут содержаться разрешённые к использованию в речи иностранные слова. Соответствующее постановление правительства от 28 июня 2023 года размещено на портале нормативно-правовых актов.

Словари для чиновников должны быть написаны до 1 января 2025 года. Справочники разместят в открытом доступе в интернете.

Раз в пять лет словари будут обновлять и при необходимости включать туда новые слова.

Ранее сообщалось, что Министерство науки и высшего образования России разработало проект федерального закона о цифровом словарном фонде русского языка.