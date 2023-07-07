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Минобрнауки России разработало законопроект о цифровом словарном фонде русского языка

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Министерство науки и высшего образования России разработало проект федерального закона о цифровом словарном фонде русского языка.
Минобрнауки России разработало законопроект о цифровом словарном фонде русского языка
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Как сообщает ТАСС, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Необходимо обеспечить финансовую, нормативно-правовую и организационную поддержку разработки, формирования и функционирования на базе... Института русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук государственной информационной системы (цифровой платформы) «Национальный словарный фонд», — говорится в пояснительной записке к документу.

Создание соответствующего фонда призвано «способствовать повышению уровня общей грамотности, защите, сохранению, распространению и развитию государственного языка Российской Федерации, а также популяризации и поддержке русскоязычной среды за рубежом».

Ранее первая леди Сирии Асма Асад рассказала в беседе с RT Arabic, что допускает возможность того, что начнёт учить русский язык, когда будет меньше загружена в рамках своих обязанностей.

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