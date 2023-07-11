Специалист Бакина: при температурных скачках стоит отказаться от жирной пищи

Ассистентка кафедры факультетской и поликлинической терапии Амурской государственной медицинской академии Анастасия Бакина рассказала, как сохранить здоровье во время резких перепадов температуры.

Об этом сообщает «Российская газета».

Люди с хроническими заболеваниями бронхолёгочной и сердечно-сосудистой систем, а также с проблемами опорно-двигательного аппарата находятся в зоне риска, связанного с резким изменением температуры, объясняют врачи.

По мнению экспертов, такие перепады могут вызвать у них чувство кручения и ломоты в мышцах.

«Похолодание, особенно если понижение температуры стремительное, грозит резким сужением сосудов, преимущественно на пальцах рук и ног», — уточнила Бакина.

При резких температурных скачках она порекомендовала максимально снизить употребление алкоголя, жирной пищи, отдавая предпочтение овощам, фруктам и крупам. Тем, кто принимает лекарственные препараты, лучше не прерывать курс. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться в медучреждение за помощью.

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