Узнать больше

Путин подписал уточняющий порядок восстановления водительских прав закон

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок восстановления водительских прав после их отъёма.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, установлены категории лиц, которым запрещён допуск к сдаче экзаменов или выдаче водительских удостоверений.

Также уточняется, что для получения некоторых категорий и подкатегорий понадобится не только учёба и сдача экзаменов, но и стаж на транспорте другой категории.

Ранее МВД России утвердило порядок ограничения права на управление транспортом для уклонистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить