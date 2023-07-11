Путин подписал уточняющий порядок восстановления водительских прав закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок восстановления водительских прав после их отъёма.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, установлены категории лиц, которым запрещён допуск к сдаче экзаменов или выдаче водительских удостоверений.

Также уточняется, что для получения некоторых категорий и подкатегорий понадобится не только учёба и сдача экзаменов, но и стаж на транспорте другой категории.

Ранее МВД России утвердило порядок ограничения права на управление транспортом для уклонистов.