Узнать больше

Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела об убийстве чиновника мэрии в Краснодаре

Короткая ссылка
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела об убийстве в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого.
Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела об убийстве чиновника мэрии в Краснодаре
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК России.

«Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю А.К. Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации МО город Краснодар», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее стало известно, что убийство Ржицкого произошло в 300 м от субмарины проекта А615 1954 года, которая поставлена на вечный прикол в краснодарском парке 30-летия Победы.

Возбуждено уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить