Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела об убийстве чиновника мэрии в Краснодаре

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела об убийстве в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК России.

«Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю А.К. Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации МО город Краснодар», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее стало известно, что убийство Ржицкого произошло в 300 м от субмарины проекта А615 1954 года, которая поставлена на вечный прикол в краснодарском парке 30-летия Победы.

Возбуждено уголовное дело.