СК возбудил уголовное дело об убийстве замглавы мобилизационного отдела в Краснодаре

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело об убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого.

Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

«Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело об убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации МО город Краснодар», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что убийство Ржицкого произошло в 300 м от субмарины проекта А615 1954 года, которая поставлена на вечный прикол в краснодарском парке 30-летия Победы.