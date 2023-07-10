Врач Чернышова напомнила об опасности недосыпа для гипертоников

Врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что для людей с гипертонической болезнью низкая физическая активность и недосып могут повлечь ухудшение состояния.

Гипертоники часто совершают ошибку, отказываясь от физической активности в виде прогулок, зарядки или аэробных нагрузок, сообщила врач в беседе с «Москвой 24».

Терапевт напомнила, что физическая нагрузка тренирует в том числе и сосуды.

«За счёт перераспределения крови и активной работы мышц улучшается состояние сосудистой стенки», — объяснила врач.

Чернышова также отметила, что недостаток сна плохо сказывается на состоянии гипертоников. Перенапряжение нервной системы влияет на тонус сосудов и может способствовать повышению давления, заключила терапевт.

Ранее патологоанатом и врач Александр Эдигер в разговоре с Общественной службой новостей рассказал, что во время долгих перелётов необходимо воздержаться от алкоголя и принимать антикоагулянты во избежание инсульта.